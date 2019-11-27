نحافة دنيا سمير غانم تصدم متابعيها مجدداً.. شاهدوا كيف بدا وجهها

فاجأت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم متابعيها بصورة جديدة لها جذبت الكثير من الأنظار. وبدت فيها بإطلالة أنيقة جداً كما أثارت ضجة بسبب نحافتها التي ظهرت واضحة على ملامح وجهها.



وركزت على ذلك الكثير من التعليقات ومما جاء فيها: “خسيتِ جامد؟” و”انتِ كل ما بتخسي أنا روحي المعنوية بترتفع مش عارفة ليه” و”نحفانة وحليانة يابنت” و”لو سمحتِ ممكن أعرف شو الطريقة اللي نحفتِ فيها حالك؟ ميرسي” و”ضعفانة ومحلوة”.

ويبدو أن الصورة التي حققت أكثر من 100 ألف إعجاب التقطت لها على هامش مشاركتها في حفل أقيم لمناسبة العيد الـ30 لانطلاق مشاريع منظمة “اليونسيف” في مصر.

ونشرت الفنانة صورة أخرى لها وهي تلقي كلمة وتعليقاً كتبت: “تهاني لمناسبة مرور 30 عاماً على عملكم في خدمة ملائكتنا الصغار. أنا سعيدة جداً لأنني كنت جزءًا من مشاريعكم في السنوات الـ5 الماضية. بارك الله أطفال العالم، المخلوقات الأكثر براءة على الأرض”.