أعربت الفنانة الأردنية ” نداء شرارة ” عن إنزعاجها مما تداوله أحد المواقع الالكترونية الذي نشر خبرا حول خلعها للحجاب .

حيث جاء هذا الخبر تحت عنوان : ” نجمة ذا فويس الأردنية نداء شرارة تخلع الحجاب وصدمة تهز الأردن ” .

فأعادت نداء شرارة نشر صورة لهذا الخبر من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها : ” يا الله ما أثقل دمكم .. يعني أنا ليش اصحى على تليفونات مشان اطلع انفي هذا الخبر ” .

وتابعت : ” بسبب أشخاص قرروا يطلعوا الموقع تبعهم تريند ويلموا شوية مشاهدات .. ولكم ومجننكم هالحجاب .. الله يجعلكم تنهبلوا بس إلهي وانت جاهي يحجب لساناتكم الطويلة ونخلص ” .