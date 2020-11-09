نشرت ” ندى الكامل ” زوجة الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” من حضورها لحفل زفاف الفنان ” أحمد خالد صالح ” والفنانة ” هنادي مهنى ” .

وظهرت ندى الكامل في الصورة برفقة زوجها أحمد الفيشاوي ترتدي فستانا باللون الأخضر وبدت بزيادة ملحوظة في وزنها .

وهو الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول كونها حاملا أم لا .. وفي تعليق لإحدى المتابعات على الصورة قالت متسائلة : ” هو إنتي حامل ” .. لتجيب ندى الكامل على ذلك كاشفة حقيقة الأمر فقالت : لا ده موديل الفستان ” .