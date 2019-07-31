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نرمين الفقي بإطلالة بيضاء جريئة من اليونان

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نرمين الفقي

نرمين الفقي

شاركت الفنانة المصرية نرمين الفقي جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها من اليونان حيث تقضي عطلتها.

وظهرت نرمين الفقي في الصور الجديدة بإطلالة بيضاء من شورت قصير وبادي مكشوف الكتفين.

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#In#the_City<Center#of#Mykonos_Greece#

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#المينا_القديمه#The_Old~Port#بتفكرني#بالنادي#اليوناني#❤️#اسكندريه#

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وتلقت نرمين الفقي بعض الانتقادات من جمهورها على إطلالتها، إذ قال لها البعض إنه لم يعتد على رؤيتها بملابس جريئة.

يُذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة نرمين الفقي، مسلسل “أبو العروسة”، وهو من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.

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