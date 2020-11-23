أثارت الفنانة نرمين الفقي الكثير من الجدل بين متابعيها في أحدث صورة شاركتها مع جمهورها.

ونشرت نرمين صورتها مع الفنان أحمد زاهر عبر حسابها على “إنستغرام”، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها بلوزة وبنطال جينز، إلا أنها ظهرت وقد خسرت الكثير من الوزن فبدت بنحافة ملحوظة، الأمر الذي أثار فضول العديد من جمهورها الذي تساءل عن السبب والطريقة التي جعلتها تخسر هذا الوزن..

من ناحية أخرى، انتهت الفنانة نرمين الفقي من تصوير دورها في مسلسل “لؤلؤ” مع مي عمر، والذي يخضع لعملية المونتاج قبل عرضه على الشاشات في الفترة القادمة. ويشارك في البطولة أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.

يذكر أن نرمين الفقي كانت قد غابت عن الظهور في سباق رمضان لدرامي الماضي، حيث كان آخر أعمالها الجزء الثاني من مسلسل “أبو العروسة” والذي عرض بداية العام الجاري وحقق نجاحاً كبيراً.