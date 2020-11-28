حرصت الفنانة نرمين الفقي على الاحتفال بتتويج النادي الأهلي بالأميرة السمراء للمرة التاسعة في تاريخه، بعد أن فاز على الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، على استاد القاهرة الدولي.

ونشرت نرمين عبر حسابها بـ”إنستغرام”، مقطع فيديو يجمعها بالفنانة سلوى عثمان وهما تهتفان بشكل هيستيري “أهلي أهلي”، وعلقت على الفيديو قائلة: “ألف مبروك للأهلي”.

يذكر أن الفنانة المصرية كانت قد أعلنت اعتذارها عن عدم المشاركة في مسلسل “نسل الأغراب”، الذي يقوم ببطولته النجمان أمير كرارة وأحمد السقا، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وكانت نرمين الفقي قد أكدت أنها قدمت اعتذارها للمخرج محمد سامي نظراً لانشغالها بعمل آخر، بالإضافة إلى أنها مشغولة حالياً بالانتهاء من تصوير مسلسل “لؤلؤ” مع مي عمر، حيث يتبقى لها ثلاثة أيام فقط للانتهاء من دورها في المسلسل، المقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة الشهر المقبل.