كشفت الفنانة المصرية نرمين الفقي عن وقوعها ضحية مقلب رامز جلال الذي يقوم بتصويره لاذاعته في الموسم الرمضاني القادم.

ونشرت نرمين الفقي صورة لها بصحبة رامز جلال، على حسابها على انستغرام، وعلقت كاتبة: “مقلب رامز وانا شربت”.

وكانت قد نشرت مواقع فنية تسريبات عن برنامج رامز جلال هذا العام حيث أن دبي هي مكان تصوير رامز لهذه المقالب، فيما لم تؤكد المعلومات إن كان فيروس كورونا ضمن اللعبة أو المقلب الذي يخطط له رامز، لكن موضوع كورونا سيرد في الحلقات ربّما من باب التحذير أو الإرشاد بحسب متابعين.

كما ذكرت المعلومات ان الفنانين اللبنانيين عاصي الحلاني وراغب علامة قد يكونا على لائحة ضحايا المقلب هذا العام.