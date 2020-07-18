نشرت الفنانة المصرية ” نرمين الفقي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أثارت به الجدل وقلق متابعيها .

حيث نشرت صورة لها كشفت من خلالها عن إحتياجها لوجود شخص بجانبها يسأل عنها ويهتم بها .

فكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” أنا عايزة حد ياخد باله مني اليومين دول ويسأل عني كل يوم ويقولي معلش الدنيا هتبقى أحسن ” .

وتفاعل المتابعون على المنشور بشكل كبير حيث تساءل البعض حول السبب من وراء قولها ذلك والبعض فسر إنها تمر بمرحلة صعبة أو تعاني من أزمة وتلقت عدد من التعليقات الداعمة لها .