علق الإعلامي العراقي ” نزار الفارس ” على الاتهامات التي شنتها الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” ضده بعد تداول التصريحات التي قالتها في برنامجه ” مع الفارس ” المذاع على قناة الرشيد العراقية حول مؤخرتها وتعمدها إبراز مفاتنها .

حيث اتهمت رانيا يوسف نزار الفارس بالتحرش بها لفظيا من خلال أسئلته التي ألقاها عليها خلال حواره معها وإنها فوجئت بهذه الأسئلة وتعاملت معه بعفوية وحرصت على عدم إحراجه كونه ضيفا عليها بالقاهرة واستقبلته في الفندق الذي كانت تقيم فيه ولم تتقاض أي جنيه مقابل إجراء هذا الحوار .

ليرد نزار الفارس على ذلك في تصريحات صحفية له معربا عن استغرابه من هذه الاتهامات قائلا : ” كلام رانيا يوسف غير منطقي جدًا وما راح أرد عليها أكثر .. الضرب في الميت حرام ” .

وتابع : “سعت لتحوير الحقائق بعد الهجوم الشديد التي تلقته بسبب جرأة تصريحاتها وتظهر بدور الضحية .. لأ هي مش ضحية أنا اللي ضحية ده أنا أصلا خجلت من جوابها المتعلق بالمؤخرة المميزة واتضايقت جدا ” .

وأضاف : ” بعد ما قالت مؤخرتي مميزة واستشهدت بالآية القرآنية أما بنعمة ربك فحدث أنا بصيت لها وسكت استحيت .. وبعد الحلقة بعت لها وقلت لها أنا آسف لو سببت لك أي حرج .. لكن قالت لي تتأسف على إيه تتأسف على حاجة معملتهاش ” .

وتمنى الإعلامي نزار الفارس من الفنانة رانيا يوسف أن تعرض نفسها على طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن بسبب تصريحاتها المتناقضة عنه .