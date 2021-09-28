انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للبرومو الدعائي الخاص بحلقة برنامج ” مع الفارس ” الذي يقدمه الإعلامي العراقي ” نزار الفارس ” على قناة الرشيد والمقرر إذاعتها يوم الجمعة المقبل .

ويستضيف نزار الفارس في حلقة برنامجه الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” للحديث عن أبرز محطاتها الفنية والكشف عن موعد إعلان اعتزالها المجال الفني بشكلِ عام .

وتضمن مقطع الفيديو كواليس تصوير الحلقة .. كما ظهر نزار الفارس وهو يوجه سؤالا صادما لفيفي عبده فقال : ” هل تريدين بعد موتك يكتبون على قبرك الراقصة؟ ” .. لتقابل الأخيرة سؤاله بذهول .