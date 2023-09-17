سخر الاعلامي العراقي نزار الفارس من الشيخ شهيد العتابي وذلك بسبب تبريره ارتداء خاتم في يده قائلا انه “يجلب الرزق والذرية”.

وكان الشيخ العتيبي قد حل ضيفا على الاعلامي نزار الفارس في احدث حلقات برنامج تابوو المذاع على قناة دجلة العراقية.

وخلال اللقاء سأل الفارس الشيخ عن سبب ارتدائه خاتما في يده ليبرر الاخير ذلك بالقول ان ” من فوائده طلب الرزق وطلب الذرية الذكورية والذرية بشكل عام”.

وقد سخر نزار الفارس من كلام الشيخ قائلا “شيخنا الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام يقول من علق تميمة فقد أشرك بالله وش هذا الحجر الذي يجيب الرزق هذا ما ينفع”.

وتابع قائلا “هذا يجيب الرزق اعقل خلينا نفهم” غير ان الشيخ اصر على كلامه قائلا “ان الله جعل لكل شيء سببا”.