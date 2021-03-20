استضاف الإعلامي العراقي نزار الفارس، الفنان المصري الشعبي سعد الصغير في حلقة الجديدة من برنامجه “مع الفارس”، المذاع عبر قناة الرشيد، رغم الأزمة التي وقع فيها في الحلقة السابقة والتي تضمنت تصريحات جريئة للفنانة رانيا يوسف.

وواجه الفارس خلال الحلقة سعد الصغير بمقطع فيديو الذي ظهر فيه وهو يقبل قدم راقصة وسأله “انت تبوس رجل الراقصة شمس وبستها عدة مرات لو انت بست رجل أمك ما كنت دخلت الجنة”.

ورد سعد الصغير قائلا انه لم يكن في وعيه في هذا الفيديو كما اتهمها بأنها هي من سربت الفيديو ليرد عليه نراز الفارس “كله هي هي انت ما عندك شخصية؟ شخصيتك انت رجل”.

وأوضح سعد الصغير، أن علاقته مع الراقصة شمس، كانت في بداية مشواره الفني، ولم يكن في وعيه الكامل لذلك أقام علاقة معها وتزوجها، مشبهًا إقدامه على الزواج بها بشخصية شحاته أبو كف في فيلم «غريب في بيتي» للفنان نور الشريف وسعاد حسني.



يذكر أن سعد الصغير أثار حالة من الجدل الواسع بسبب أزمته مع شمس والتي بدأت بعد كشفها عن زواجهما، لكنه نفى الأمر أكثر من مرة، قبل أن يظهر في أحد البرامج ويعترف بالزواج، وأنه كان سرا، بسبب خلافات وحتى لا تغضب زوجته الأولى، مضيفا أنها اعتبرته “شحاتة أبو كف، وأجبرته على الزواج”.



ولم تنته الأزمة باعترافه بالزواج، بل خرجت شمس بعدها لتؤكد أن سعد أرغمها على إجهاض جنينها، ما سبب لها مشاكل، واضطرت إلى كفالة طفلة، بعد رفض دار الأيتام التبني، لكونها راقصة.