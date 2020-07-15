شاركت الفنانة المصرية “نسرين أمين” جمهورها ومتابعيها من خلال خاصية القصص المصورة “ستوري” عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة لها مع إبنتها والكوميديان المصري “شيكو” داخل أحد أحواض السباحة ، مما أثار حولهما جدلاً واسعاً

حيث ظهرت أمين في تلك الصورة تتوسط إبنتها و الفنان شيكو، داخل حمام سباحة، وكأنهم عائلة صغيرة تستمتع بقضاء الإجازة الصيفيه، مما دفع المتابعين للتساؤل حول طبيعة العلاقة التى تجمعهما معاً، وتداول النشطاء تلك الصورة بشكل كبير وتفاعل محبو الفنانين معهما .

نسرين أمين تستمتع بالإجازة برفقة شيكو وابنتها

وفي السياق الفنى، يُشار إلى أن الفنانة المصرية نسرين أمين شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2020 ‎بـ”مسلسل لما كنا صغيرين” إخراج محمد علي، وتأليف أيمن سلامة، ‏وبطولة ‏خالد ‏النبوي، ‏ومحمود ‏حميدة، ‏وكريم ‏قاسم، ‏وريهام ‏حجاج، ‏ونسرين ‏أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، وهاني عادل‎.‎‏

أما عن الفنان شيكو فيُشار إلي أنه شارك في السباق الرمضانى الماضي 2020 بـ “مسلسل اللعبة” وشاركه البطولة هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مى كساب، ميرنا جميل، سامى مغاورى وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادى أبوالسعود وإخراج معتز التونى.