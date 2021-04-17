كشفت الفنانة المصرية نسرين أمين، إنها تحب زواج “الويك إند”، أي لا تلتقي زوجها إلا يومين في نهاية الأسبوع.

وأضافت أمين خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج لحظات جريئة، الذي يذاع على شاشة “القاهرة والناس”، مساء الجمعة: “حلم حياتي من زمان، زواج الويك إند صحي ومفيد”.

وأشارت إلى أن حلم الفتيات المراهقات الزواج من طيار، مؤكدة أن السبب هو أن الزوج لا يتواجد بصفة مستمرة، وهو ما يقضى على الملل والأزمات الزوجية.

وأكدت أنه ليس شرطا وجود الزوج يوميا في حياتها، مردفة: “معظم البنات تحب الزواج من طيار، ساخرة لأنه بيكون إجازة في الويك إند فقط”.