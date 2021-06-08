خطفت الفنانة السوريّة نسرين طافش انظار متابعيها بعد نشرها عبر حسابها على إنستغرام صورة لها من حمام السباحة الداخلي في برج العرب بدبي.

لكن الصور المنشورة عرّضت نسرين طافش للانتقادات اللاذعة بعدما وصفها روّاد الإنترنت بالجريئة وتخطّت الخطوط الحمراء لأنها أظهرتها وكأنها تخلّت عن المايو، وهو ما دفع البعض إلى التساؤل في خانة التعليقات “عم شوف صح ولا هي لابسة؟”.

وقبل أيام، أشعلت الفنانة السورية نسرين طافش مواقع التواصل الاجتماعي، بصور لها من دبي في الامارات، ظهرت فيها بملابس رياضية جريئة خلال تواجدها في “الجيم”.

ونشرت نسرين طافش مقطع فيديو، جمعها بمدربها الرياضي في “الجيم”. إضافة إلى نشرها صور اعتبرها الجمهور جريئة بملابس الرياضة، اذ اظهرت مفاتن الفنانة السورية .