نسرين طافش بجلسة تصوير مع قطتها: “هكذا تحقق الحيوانات ارادة الطبيعة المثالية”!

‏تتجسد عظمة الحيوانات والنباتات في أنهم لا يدركون هذه العظمة بذاتها. كما قد جلب الإدراك للإنسان مزايا مفيدة، فقد تسبب له أيضاً بأضرار جسيمة مثل الغرور والإحتقار وعقدة الشعور بالذنب والشعور بالنقص .. ‏إن الحيوانات لا تعرف معنى الإحتقار والغرور. إنها فقط تسترشد بالنوايا الصائبة وبذلك تحقق إرادة الطبيعة المثالية . #ترانسيرفينج_الواقع #transurfingreality #فاديم_زيلاند #vadimzeland #تحدي_القراءة_والوعي_مع_نسرين #حب_نقي #نقاء #طيبة #حب #وعي #purelove