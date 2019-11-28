نسرين طافش بجلسة تصوير مع قطتها: “هكذا تحقق الحيوانات ارادة الطبيعة المثالية”!

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها مع قطتها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وعلقت نسرين طافش على الصور التي كانت تحمل فيها قطتها بالقول: “‏تتجسد عظمة الحيوانات والنباتات في أنهم لا يدركون هذه العظمة بذاتها. كما قد جلب الإدراك للإنسان مزايا مفيدة، فقد تسبب له أيضاً بأضرار جسيمة مثل الغرور والإحتقار وعقدة الشعور بالذنب والشعور بالنقص ..”.

وتابعت نسرين طافش: “‏إن الحيوانات لا تعرف معنى الإحتقار والغرور. إنها فقط تسترشد بالنوايا الصائبة وبذلك تحقق إرادة الطبيعة المثالية”.

وكانت نسرين طافش قد اطلفت هاشتاغ “تحدي القراءة والوعي مع نسرين” مشجعة متابعيها على القراءة حيث ظهرت في احدى الصور وهي تحمل كتاب “ترانسيرفينج الواقع” للعالم فاديم زيلاند.