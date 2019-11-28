نسرين طافش بجلسة تصوير مع قطتها: “هكذا تحقق الحيوانات ارادة الطبيعة المثالية”!

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها مع قطتها وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وعلقت نسرين طافش على الصور التي كانت تحمل فيها قطتها بالقول: “تتجسد عظمة الحيوانات والنباتات في أنهم لا يدركون هذه العظمة بذاتها. كما قد جلب الإدراك للإنسان مزايا مفيدة، فقد تسبب له أيضاً بأضرار جسيمة مثل الغرور والإحتقار وعقدة الشعور بالذنب والشعور بالنقص ..”.
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تتجسد عظمة الحيوانات والنباتات في أنهم لا يدركون هذه العظمة بذاتها. كما قد جلب الإدراك للإنسان مزايا مفيدة، فقد تسبب له أيضاً بأضرار جسيمة مثل الغرور والإحتقار وعقدة الشعور بالذنب والشعور بالنقص .. إن الحيوانات لا تعرف معنى الإحتقار والغرور. إنها فقط تسترشد بالنوايا الصائبة وبذلك تحقق إرادة الطبيعة المثالية . #ترانسيرفينج_الواقع #transurfingreality #فاديم_زيلاند #vadimzeland #تحدي_القراءة_والوعي_مع_نسرين #حب_نقي #نقاء #طيبة #حب #وعي #purelove
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حافظ على شعلة العيد في نفسك.. وأنت تحيي هذه المشاعر راقب بعد ذلك كيف تتغير الحياة للأفضل .. : #ترانسيرفينج_الواقع #transurfingreality #فاديم_زيلاند #vadimzeland خذ نفس عميقا ايا كنت ما تفعل و قل #الحمدلله 🙏🏻💫🌷 أنا و فيندي الأفندي حبينا نمسي عليكم .. مساء الحب و الرضا و الجمال 😘😻😽: Hair style by : @maherderke Shot by : @ahmedraafat4 #catlovers #cats #lightworker #peace #love #lightworrior #oneness
وتابعت نسرين طافش: “إن الحيوانات لا تعرف معنى الإحتقار والغرور. إنها فقط تسترشد بالنوايا الصائبة وبذلك تحقق إرادة الطبيعة المثالية”.
وكانت نسرين طافش قد اطلفت هاشتاغ “تحدي القراءة والوعي مع نسرين” مشجعة متابعيها على القراءة حيث ظهرت في احدى الصور وهي تحمل كتاب “ترانسيرفينج الواقع” للعالم فاديم زيلاند.
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الكتاب الأول في #تحدي_القراءة_والوعي_مع_نسرين هو : #ترانسيرفينج_الواقع 💫 للعالم الكبير #فاديم_زيلاند 💫 الترانسيرفينج .. هي تقنية فعالة لإدارة الواقع .. عند تطبيق الترانسيرفينج فإنك لا تصل إلى أهدافك .. لكنك تجعل هدفك يتحقق من تلقاء نفسه .. من المستحيل أن تصدق هذا الكلام ؟! من النظرة الأولى سوف تكتشف أن الدلائل العملية على صحة هذه الأفكار النظرية التي يتبناها هذا الكتاب موجودة بالفعل .. إن اولئك الذين مارسو ترانسيرفنغ قد أصيبو بالدهشة الفائقة من النتائج التي حققوها.. حيث يبدأ العالم المحيط بالتغيير فورا امام عينيك .. بشكل لن تستطيع تفسيره في بعض الاحيان .. الكتاب متوفر اون لاين عن طريق الاكاديمية الدولية للتنمية الذاتية اطلبوه منهم و بيوصللكم .. ابحثو عن الكتاب في غوغل .. و متوفر في المكاتب في جميع العالم باكثر من لغة 👌🏻🌷☀️ #تحدي_القراءة_والوعي_مع_نسرين Shot by : @ahmedraafat4 💫 #ترانسيرفينج_الواقع #transurfing #vadimzeland @vadim_zeland_official #وقل_ربي_زدني_علما