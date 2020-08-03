تألفت الفنانة السورية نسرين طافش بأحدث إطلالاتها من احد المنتجعات السياحية في مصر حيث تعمل للتحضير لمسلسلها الجديد.

ونشرت نسرين طافش، عبر حسابها على انستغرام، مجموعة صور ظهرت فيها مرتدية فستان أصفر قصير وخلخال في قدميها وعلقت كاتبة: “all of me”.

وتقوم الفنانة نسرين طافش حاليا بالتحضير لمسلسلها الجديد الذى تشارك فى بطولته أمام الفنان ماجد المصرى وهو بعنوان “الوجه الآخر”، حيث من المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لعرضه خارج الموسم الرمضاني.



كانت نسرين تنتظر فتح الخطوط الجوية من أجل الحضور إلى مصر للبدء فى تنفيذ العمل الذى يعد البطولة الثانية للفنان ماجد المصرى بعد مسلسل “بحر”.