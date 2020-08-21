تفاعل عدد من الفنانين السوريين مع ازمة المياه التي تعاني منها منطقة الحسكة السورية بعد قيام القوات التركية بإيقاف عمل مضخة مياه الشرب في محطة علوك، في ريف الحسكة، دون معرفة الأسباب.

فقد غردت نسرين طافش عبر حسابها على تويتر كاتبة: “الله يكون معكون يا أهل منطقة الحسكة في سوريا .. عم بيعانو من قطع تركيا للمياه عنهم .. الله يتلطف فيهم”.

كما نشر الفنان قصي خولي خريطة للحسكة مكتوب عليها: “الحسكة من غير ماء” اما امل عرفة فقد نشرت صورة مكتوب عليها: “اكثر من مليون انسان يعيشون بدون ماء في مدينة الحسكة” وعلقت كاتبة: “لعينة هي الحرب بكافة أشكالها” كما نشرت شكران مرتجى نفس الصورة وعلقت “الحسكة بلا ماء مدد مدد يا الله”.

لعينة هي الحرب بكافة أشكالها. pic.twitter.com/Z33ixhwAq3 — Amal Arafa (@AmalArafaa) August 21, 2020