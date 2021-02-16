احتفلت الفنانة السورية ” نسرين طافش ” بعيد ميلادها ال 39 يوم يوم أمس الإثنين الموافق 15 فبراير بمنشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وتضمن المنشور صورا لنسرين طافش كتبت في تعليقها عليها : ” رحلة الحياة هدية عظيمة من الله .. تفاصيل الرحلة مدهشة .. الدروس عميقة وبديعة بطلعاتها ونزلاتها ومفاجآتها .. كل سنة بتفاجأ بنفسي كيف صرت عم باخد الأمور ببساطة أكتر والتعقيدات بمرونة أكبر والمشتتات بتجاهل أغلب الأوقات والتحديات بحلول أنضج وأوعى ” .

وتابعت : ” ولسا قدامي كتير من الدروس اللي رح اتعلم منها واتطور .. حياتي اليوم أجمل من أي وقت مضى .. صحتى ولياقتي أقوى من أي وقت مضى كانوا .. عن جد الزمن مجرد وهم ” .

وأضافت نسرين : ” عقلي وروحي في تأمل وتناغم بين النجوم والكواكب والمجرات ورجلي ثابتين عالأرض وجواتها متل جذور الشجر .. وقلبي طفل حر رح يضل يحب ويفرح ويسعى ويجتهد ويعيش بهجة الحياة الطيبة مهما صار .. عيد ميلاد سعيد لي ” .