خطفت الفنانة السورية نسرين طافش أنظار جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت أثناء أدائها إحدى الرقصات.

وظهرت الممثلة السورية بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، وهي ترقص “السالسا” مع المدرب المصري “خالد”، وأرفقت الفيديو بتعليق: “أرقص لأنه لا يوجد شعور في العالم أعظم من شعور الحركة على مقطوعة موسيقية، وترك بقية العالم يختفي”.

وتفاعل متابعو نسرين مع الفيديو، وأعربوا عن إعجابهم بموهبتها واتقانها للرقصة، واصفين إياها “بالمتألقة والرشيقة”.

وأثارت نسرين طافش الجدل منذ فترة قريبة، بعد نشرها لصورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها بالحجاب، ليتضح أن الصورة من شخصيتها الجديدة “رحاب” التي ستؤديها في مسلسل “المداح” المتوقع عرضه في السباق الدرامي لموسم 2021.

وتدور أحداث مسلسل “المداح” حول الروحانيات والأناشيد، والموشحات الدينية، وجلسات الذكر والمديح، وهو من تأليف كلّ من أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، كما يشارك نسرين طافش في بطولة العمل: حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، أحمد بدير، وغيرهم الكثير.