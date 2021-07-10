خطفت الفنانة السورية نسرين طافش الانظار بإطلالة ملكية جديدة لها من مدينة كان الفرنسية تزامنًا مع انطلاق فعاليات النسخة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

ونشرت نسرين طافش، عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو قصير ظهرت به من شرفة حجرتها بالفندق المقيمة به، وهي تنظر إلى مدينة كان الساحلية وعلقت بالفرنسية: «صباح الخير يا كان»، ثم تبعته بمجموعة صور لها على السجادة الحمراء من فعاليات المهرجان التي حرصت على حضوره هذا العام.

وقد اثار تصميم الفستان تفاعلا واسعا بين متابعي نسرين طافش حيث سألها الدكتور أحمد عمارة: “سؤال بسيط: بتمشي ازاي كدة أنا بس تخيلت اتكعبلت” فاجابته نسرين بالقول: “الفستان قصير من قدام”.

وكانت نسرين طافش قد أثارت الجدل، بعد تداول مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة طافش برفقة شقيقتها، وتُظهر الصورة التشابه الكبير بينها وبين شقيقتها وهو الأمر الذي لفت أنظار الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي فكتب البعض معلقًا: “كإنها قدام المراية”.

يذكر ان نسرين طافش كانت قد شاركت في موسم دراما رمضان 2021، من خلال مسلسل (المداح) مع النجوم: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت وغيرهم ، والعمل من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.