نسرين طافش ترد بغضب على الشائعات: “نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية”

ردت الفنانة السورية نسرين طافش على الاخبار المتداولة عن حلولها بدلا من النجمة اللبنانية نانسي عجرم في برنامج «ذا فويس كيدز» على قناة إم بي سي.

وقالت نسرين طافش في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس .. بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية واني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات افريقيا واقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة 😂🤣”.

لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس .. بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية واني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات افريقيا واقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة 😂🤣 — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) January 12, 2020

وكان قد تردّد بشكل لافت خلال الساعات الماضية، أن نانسي عجرم وبسبب الجدل المثار حول التحقيقات بمقتل الشاب السوري «الذي اقتحم منزلها في لبنان»، لن تكمل رحلتها مع «ذا فويس كيدز»، وأن نسرين طافش هي المرشحة محلها في البرنامج، بل وقطع البعض بأنه بالفعل تم التعاقد معها على ذلك.