الصفحة الرئيسية فن نسرين طافش ترد بغضب على الشائعات: “نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة...

نسرين طافش ترد بغضب على الشائعات: “نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية”

بواسطة -
0 65
نسرين طافش

نسرين طافش

ردت الفنانة السورية نسرين طافش على الاخبار المتداولة عن حلولها بدلا من النجمة اللبنانية نانسي عجرم في برنامج «ذا فويس كيدز» على قناة إم بي سي.

وقالت نسرين طافش في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس .. بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية واني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات افريقيا واقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة 😂🤣”.

 

وكان قد تردّد بشكل لافت خلال الساعات الماضية، أن نانسي عجرم وبسبب الجدل المثار حول التحقيقات بمقتل الشاب السوري «الذي اقتحم منزلها في لبنان»، لن تكمل رحلتها مع «ذا فويس كيدز»، وأن نسرين طافش هي المرشحة محلها في البرنامج، بل وقطع البعض بأنه بالفعل تم التعاقد معها على ذلك.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.