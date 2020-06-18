خطفت الفنانة السورية نسرين طافش الانظار بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها من جلسة يوغا، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نسرين طافش في الصور وخلفها البحر حيث تجلس في مكان هادئ مرتدية زي اليوجا بللون الأصفر رافعة شعرها، وعلقت على صورها قائلة: “إن الأمر لا يتعلق بكونك جيدًا في شيء ما ، بل بكونك جيدًا مع نفسك وقت اليوجا هو وقتي”.







كما ظهرت نسرين طافش بتسريحة شعر تناسب إطلالتها الرياضية، فاعتمدت على رفع الشعر لأعلى بطريقة الكحكة بخصلات شعرها البني.

وظهرت بدون مكياج، حيث إنها من الفنانات اللاتي يحرصن على جمال بشرتهن الطبيعي بطريقة بسيطة.