استعرضت الفنانة السورية نسرين طافش رشاقتها بمقطع فيديو جديد شاركته مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت “طافش” في الفيديو وهي تمارس التمارين الرياضية من داخل “الجيم”، علقت :”يومكم نشاط وصحة”.



ووكانت نسرين قد نشرت قبل ذلك صورتين لها تألقت فيها بفستان باللون البني الفاتح بكمين طَويلين، حيث كان الفستان ضيقاً عند الخصر، وتَمَيّز بأنّه مزين كله بالباييت من اللون نفسه بخطوط طويلة.



وتَجَمّلت نسرين بلون شعرها البني النحاسي الذي تجانس مع لون فستانها، فيما وضعت يديها على شعرها المنسدل والمصفف بشكل متموّج ورفعته عن وجهها لتظهر قرطيها، واعتمدت ماكياجاً ترابياً وطلاء شفاه باللون الأحمر، واختارت «آي لاينر» أسود لعينيها وكحل في داخلهما.



وأرفقت نسرين صورها بجملة من أغنية ​عبد المجيد عبد الله​ «من مثلك»، حيث كتبت: «وانا يا سيد إحساسي ويا غاليه.. فؤادي خيل ما ساسه سوا وصلك».

وعُرض للفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني الماضي مسلسل ” المداح” بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.