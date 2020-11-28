سخرت الفنانة السورية نسرين طافش من الشائعات التي تُلاحقها والتي كان آخرها شائعة تحدثت عن زواجها واهدائها شقة فاخرة من احد اصدقائها رجال الاعمال عبد تداول صورة لها مع شخص اماراتي على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد غَرّدت نسرين طافش عبر حسابها على تويتر كاتبة: “صديق نسرين الخيالي القادم من كوكب زحل، الذي أهداها هدية أخوية جزيرة في هونولولو، وسيارة تطير تجميع كوكب بلوتو”.

وتابعت: “الفيلة طارو، والسقف وقع، ولسه في ناس غبية وناس بتستغبى، والمفتاح عند الحداد، وبقرة بقرتكم أكبر من بقرة بقرتنا.. المهم أي إشاعة يخرب بيت غبائكم”.

صديق نسرين الخيالي القادم من كوكب زحل الذي اهداها هدية اخوية جزيرة في هونولولو .. و سيارة تطير تجميع كوكب بلوتو و الفيلة طارو و السقف وقع ولسا في ناس غبية و ناس بتستغبي و المفتاح عند الحداد و بقرة بقرتكم اكبر من بقرة بقرتنا المهم اي اشاعة يخرب بيت غبائكم

غغغووود نايت — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) November 26, 2020

يأتي ذلك بعد تداول صورةٍ لـ نسرين طافش برفقة رجل إماراتي زعم النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنّه أهداها شقة فاخرة تعبيراً عن صداقتهما. بينما ادّعت بعض الحسابات التي تختص باخبار الفن أن مدير الفندق الملكي في دبي هو من ظهر مع نسرين طافش في تلك الصورة المتداولة.

كما نشرت نسرين أيضاً فيديو جديد على حسابها الرسمي على “انستقرام”، وظهرت في أحد أكبر فنادق دبي وهي ترتدي فستاناً أسود، وعَلّقت على الفيديو قائلة: “استمتع بأبسط النعم حتى تأتيك أعظمها.. وأسعد لسعادة غيرك فخير الله لا محدود”.

يشار إلى أنّ نسرين طافش، شاركت مُؤخّراً في مسلسل “الوجه الآخر”» إخراج سميح النقاش، وقصة وبطولة الفنّان ماجد المصري، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي، ومهند حسني، ودنيا المصري، وأحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، ويتناول العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.