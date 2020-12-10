شككت الفنانة السورية نسرين طافش بلقاحات فيروس كورونا معتبرة ان “الموضوع بات مشبوه جدا و عليه الف علامة استفهام” وذلك بعد عدد من حالات الوفاة بعد التطعيم.

فقد كتبت نسرين طافش سلسلة تغريدات، عبر حسابها على تويتر، حول هذا الموضوع بدأتها بالقول: “وفاة ستة اشخاص تم تطعيمهم بلقاح الكورونا .. و للتعتيم على الموضوع قال اربعة منهم اخذو لقاح وهمي”.

ناقشت مؤخرا اطباء متاكدين من أمان تطعيم كورونا و و متعصبين له و الدليل تبعهون (قالولو) حتى هم ما شافوا الابحاث او اشرفوا على هذه الأبحاث ليكونوا متاكدين تماما (البحث ليس مقال او تصريح) .. ناقشت اطباء غير متأكدين من أمان التطعيم لانهم لا يؤمنون بال (قالولو)

#الدليل_قالولو — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) December 10, 2020

وتابعت “ناقشت مؤخرا اطباء متاكدين من أمان تطعيم كورونا و و متعصبين له و الدليل تبعهون (قالولو) حتى هم ما شافوا الابحاث او اشرفوا على هذه الأبحاث ليكونوا متاكدين تماما (البحث ليس مقال او تصريح) .. ناقشت اطباء غير متأكدين من أمان التطعيم لانهم لا يؤمنون بال (قالولو)”.

وطالبت نسرين طافش الاطباء بتقديم بحث تفصيلي حول هذه اللقاحات قائلة: “بتمنى من الأطباء المتحمسين للقاح الكورونا و المسوقين له و المتعصبين له يقدمولنا بحث تفصيلي عن مكونات اللقاح و يشرحولنا بالادلة و البراهين العلمية .. لانو الموضوع بات مشبوه جدا و عليه الف علامة استفهام .. اما لو بقي الدليل (قالولو) فالله يحمي الناس الي اخدو اللقاح”.

أنا أومن بالعلم المبني على الأبحاث .. طالما لا يوجد دليل موثوق و بينة موثوقة شفناها و بما انو اي لقاح يحتاج سنوات و ليس اشهر للتاكد من أنه آمن .. فالموضوع غير مضمون النتائج و يحتمل التريث و التفكير على الاقل .. ان لم نقل الرفض التام .. #انا_مش_كمالة_عدد_ولا_فار_تجارب — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) December 10, 2020

واضافت “أنا أومن بالعلم المبني على الأبحاث .. طالما لا يوجد دليل موثوق و بينة موثوقة شفناها و بما انو اي لقاح يحتاج سنوات و ليس اشهر للتاكد من أنه آمن .. فالموضوع غير مضمون النتائج و يحتمل التريث و التفكير على الاقل .. ان لم نقل الرفض التام ..”