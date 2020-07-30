حرصت الفنانة السورية نسرين طافش على توجيه التهنئة لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

ونشرت نسرين طافش صورا جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة ساحرة بفستان عند منطقة البطن وعلقت كاتبة: “كل عام وانتم بخير عيد اضحى مبارك”.

وقد لاقت اطلالة نسرين طافش اعجاب متابعيها حيث انهالت عليها التعليقات المباركة بالعيد والمتغزلة بجمالها واطلالتها.

شار ان آخر اعمال طافش كان بطولتها في مسلسل ختم النمر الذي احتل الترند العربي وحقق نسبة مشاهدات عالية وقت عرضه

كما طافش كانت قد أعلنت منذ مدة مشاركتها في بطولة مسلسل الوجه الآخر رفقة النجم المصري ماجد المصري وشاركت جمهورها عدة صور من كواليس العمل