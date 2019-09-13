نسرين طافش توجه رسالة للحاسدين

إطلالة هادئة وألوان مبهجة، شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها بصورة جديدة لها، وجهت من خلالها رسالة لكل من يحسدونها.
علقت طافش، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام، كاتبة: “يا حاسداً لي على نعمتي أتدري على من أسأت الأدب؟، أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب.. مساء الحب والخير والبركة”.
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يا حاسداً لي على نعمتي أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب فخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب : مساء الحب و الخير و البركة 💋
يذكر أن نسرين طافش شاركت في رمضان 2019 بمسلسل “مقامات العشق” مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.
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خميس و مالي خلق ازعل .. انا فوق السحاب .. هناك شوفوني 😎😘 ان شاءالله مود الكل فوق السحاب بسهرة نهاية الأسبوع💋 Have a nice weekend 😘