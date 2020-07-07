شاركت الفنانة السورية “نسرين طافش” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة لها أثناء قضاءها العطلة الصيفية، حيث ظهرت بالـ”مايوه” في أحد أحواض السباحه ،وامامها صحن من البطيخ الأحمر، وتلقت عشرات الآلاف من الإعجابات والتعليقات بعد نشر تلك الصورة بساعاتٍ قليلة.

وأرفقت طافش تلك الصورة بعبارة بالإنجليزية منسوبة إلي “مارلين مونرو”، والتى تقول”: أؤمن دائمًا أن كل ما يحدث لسبب، فحينما يتبدل الناس تتعلم معنى الترك، وحينما تسوء الأمور تدرك وقتها قيمتها وحينما تسير في المسار الصحيح قد تخدعك الأكاذيب فتدرك في نهاية المطاف أنه لا يمكنك أن تثق إلا بنفسك ، وفي بعض الأحيان تتلاشى الأشياء الجميلة؛ فتفسح مجالًا لأشياءٍ أجمل”.

يُذكر أن الفنانة نسرين طافش، تستعد خلال الفترة الحالية، للبدء في تصوير مشاهدها بـ “مسلسل الوجه الآخر” مع الفنان ماجد المصري، المرتقب إنطلاق تصوير أولى مشاهده خلال الأسبوع المُقبل، ويشاركهما بطولته عدد آخر من الفنانين، ندى موسى، مادلين طبر، حنان سليمان، محمد علي رزق، عماد رشاد، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاح الفني، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش .