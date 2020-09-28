المتابع لحساب الممثلة السورية نسرين طافش يلاحظ ولعها بمقولات العشق على الطريقة الصوفية حيث انها دائما ما تكتب مقولات لاعلام الصوفية مثل جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي وابن عربي.

ومن المقولات التي استشهدت بها نسرين طافش مؤخرا لـ جلال الدين الرومي: “فالعاشق لا يعرف اليأس أبداً. . وللقلب المغرم كل الأشياء ممكنة ..”.

وكتبت قبل ذلك مقولة لـ شمس الدين التبريزي: “من غير المجدي إلى أين سيأخذك الطريق , فكر بالخطوة الأولى فقط، والبقية ستأتي ”.

وكتبت قبلها مقولة لابن عربي: “الحر من ملك الأمور بأزمتها ولم تملكه ، وصرفها ولم تصرفه ”.

يذكر ان نسرين طافش كانت قد قدمت مسلسل “مقامات العشق” الذي يقدّم شخصية الشيخ الصوفي محي الدين بن عربي والذي تم عرضه في رمضان 2019.

وكانت نسرين طافش قد تحدثت في لقاء صحفي عن علاقتها بالصوفية قائلة “التنمية الذاتية والصوفية وعلم الطاقة تلتقي في نقاط عديدة، لذلك أنا أحب الصوفية، والتي في معناها العميق التسامح وتقبل الآخر، فكلنا خلقنا من مصدر واحد، كلنا نفس الروح وإنما بنسخ مختلفة، هذا موجود في علم التنمية الذاتية والصوفية كذلك”.

وتابعت نسرين طافش: “الطفل يخلق مفطورا على الحب، ابن عربي كان ينادي بدين الحب وهو ليس خروجا عن الدين كما يعتقد البعض، وهو القائل إن الله حب، فالطفل يفطر على الحب ولا يعرف الكره، لو أحببت ذاتي لأحببت الخالق”.