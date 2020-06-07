شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها على حسابها على انستغرام بأجواء استمتاعها بوقتها مع شقيقاتها على شاطىء البحر بأجواء مميزة.

نسرين طافش

وظهرت نسرين طافش في الصور بإطلالة صيفية إذ كانت ترتدي فستانا طويل ومنقوش يتناسب مع البحر. كما نسقت نسرين مع الفستان تسريحة بسيطة من الكحكة المرفوعة والتقطت الصور بعدة طرق وتجلس بيدها كوب مانجو.

نسرين طافش مع شقيقاتها

وعلقت نسرين طافش على الصور التي ظهرت فيها مع شقيقاتها الثلاثة في خيمة تزينت بالاضواء على الشاطىء كاتبة: “خارج المكان والزمان.. فقط الحب كان هناك.. اتحدث عن ليلة امس”.

يذكر ان نسرين طافش سبق وكشفت ان لديها سبع شقيقات كما ظهرت في صور مع ثلاث من شقيقاتها هن نعمة و رانيا و ياسمين.