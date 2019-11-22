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نسرين طافش مع نسرين الراضي: “راقية ومحبة ولطيفة واعية ومثقفة”!

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نسرين طافش مع نسرين الراضي

نسرين طافش مع نسرين الراضي

حرصت الفنانة السورية نسرين طافش، على حضور حفل افتتاح الدورة الـ 41، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء.

والتقت “طافش” في حفل الافتتاح، بالممثلة المغربية نسرين الراضي، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

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النجمة المغربية الإستثنائية الموهبة نسرين الراضي .. راقية محبة و لطيفة واعية و مثقفة و رجليها عالأرض رغم كل الجوائز الدولية و العالمية الكتيرة يللي حصلت عليها .. هي كما ينبغي للنجمة الحقيقية ان تكون ❤️ Love u @nisrin_erradi ❤️

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وعلقت: “النجمة المغربية الاستثنائية الموهبة نسرين الراضي، راقية محبة ولطيفة واعية ومثقفة ورجليها عالأرض رغم كل الجوائز الدولية والعالمية الكتيرة يللي حصلت عليها، هي كما ينبغي للنجمة الحقيقية أن تكون”.

وكانت نسرين طافش قد ظهرت على السجادة الحمراء بفستان أسود مكشوف من الكتف half shoulder واسع مع تسريحة الشعر المجعد والمكياج الامع.

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