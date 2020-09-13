التقطت كاميرات المصورين صورة للفنانة التركية الشابة “نسليهان أتاغول” بطلة ونجمة مسلسل “أبنة السفير” وهي ترتدي ملابس مثيرة وهي تجلس على شاطئ البحر.

حيث ظهرت النجمة التركية من خلال الصور بمايوه مثير مكون من قطعتين، وكانت مستلقية على ظهرها في احد سواحل تركيا، وبجانبها صديقتها.







وعبّر جمهور مسلسل “ابنة السفير” عن شوقهم وانتظارهم لعرض أولى حلقات الموسم الثاني، الذي سوف يعرض عبر منصة “شاهد” بخاصيتين الدبلجة والترجمة، حتى سيكون لمشاهدي العمل الدرامي حرية الإختيار حسب رغبتهم.

يُذكر أن الموسم الأول من المسلسل التركي تمكن من جذب انتباه الجمهور محققاً نجاحاً كبيراً في الوطن العربي، وبعد عرض كل حلقة كان يتصدر محركات البحث وقائمة الأكثر بحثاً عبر “غوغل”، كما أشاد الجمهور بالحلقة الأخيرة من الموسم الأول لـ “ابنة السفير”، رغم توقف تصويره قبل آخر حلقتين إثر تفشي فيروس كورونا المستجد لأكثر من شهر، إلا أن آخر حلقتين حظيتا بمشاهدة مرتفعة.

ويحمل مسلسل “ابنة السفير” الكثير من الغموض والتشويق، وتدور أحداثه حول فتاة تدعى “ناري” ومشاكلها مع حبيبها “سانجار” الذي افترقت عنه، لكنها قرّرت فجأة العودة إليه في ليلة زفافه وقد أنجبت له طفلة، وسط أحداثٍ عائلية متشابكة، وهو من بطولة كل من أنجين أكيوريك و الممثلة نسليهان أتاغول.