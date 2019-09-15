الصفحة الرئيسية فن نشوى مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها بحضور نجوم الفن وتهدي لها أغنية ...

نشوى مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها بحضور نجوم الفن وتهدي لها أغنية : ” ضيعتوا شبابي “

بواسطة -
0 66

احتفلت الفنانة المصرية ” نشوى مصطفى ” يوم الخميس الماضي بزفاف ابنتها ” مريم ” بحضور عدد عدد من نجوم الوسط الفني .

فتواجد كلا من الفنانين مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد .. وياسر جلال وإيهاب فهمي ومنال سلامة وسلوى محمد على ومصطفى قمر وداليا البحيري وغيرهم .

وللمرة الثانية بعد تقديمها في المرة الأولى لأغنية كإهداء لإبنها ” عبد الرحمن ” في حفل زفافه والذي أقيم في شهر يوليو الماضي وشهدت انتشارا واسعا .

قدمت نشوى مصطفى في حفل زفاف ابنتها أغنية أيضا جاءت كلماتها وهي تتحدث عن بعض صفات ابنتها وعن معاناتها في مساعدة مريم لتجهيز عش الزوجية وقدمت بعض التحذيرات لزوج ابنتها .

وجاءت الأغنية من كلمات المؤلف ” عمرو قطامش ” وعلى ألحان أغنية المطربة العالمية ” شاكيرا ” waka waka .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.