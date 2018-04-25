بعد غرق منزلها فى منطقة التجمع الخامس بسبب مياه الأمطار، طمأنت الممثلة المصرية نشوى مصطفى محبيها، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعى وكتبت: ” الحمد لله أشكركم جميعاً يا أصدقائى الحمد لله المية اتشفطت “.
وكانت قد نشرت فيديو عن حال منزلها واستغاثت طالبة المساعدة بعد ان غرق منزلها ، مشيرة إلى ان هناك عطل معين ويبدو انه انسداد فى بالوعات المياه ما أدى إلى غرق منزلها، وانقطاع الكهرباء: “بحاول اتصل بالنجدة التليفون مبيردش،مياه الامطار كلها بتنزل عندي في البيت عشان البلاعات مسدودة، لو حد يقدر يساعدني يقولي اعمل ايه او اتصل بمين، البيت بيغرق فعلاً، والكهرباء كمان اتقطعت”
نشوى مصطفى تطمئن محبيها بعد غرق منزلها بمياه الأمطار
بعد غرق منزلها فى منطقة التجمع الخامس بسبب مياه الأمطار، طمأنت الممثلة المصرية نشوى مصطفى محبيها، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعى وكتبت: ” الحمد لله أشكركم جميعاً يا أصدقائى الحمد لله المية اتشفطت “.