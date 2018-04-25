نشوى مصطفى تطمئن محبيها بعد غرق منزلها بمياه الأمطار

بعد غرق منزلها فى منطقة التجمع الخامس بسبب مياه الأمطار، طمأنت الممثلة المصرية ​نشوى مصطفى​ محبيها، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعى وكتبت: ” الحمد لله أشكركم جميعاً يا أصدقائى الحمد لله المية اتشفطت “.



وكانت قد نشرت فيديو عن حال منزلها واستغاثت طالبة المساعدة بعد ان غرق منزلها ، مشيرة إلى ان هناك عطل معين ويبدو انه انسداد فى بالوعات المياه ما أدى إلى غرق منزلها، وانقطاع الكهرباء: “بحاول اتصل بالنجدة التليفون مبيردش،مياه الامطار كلها بتنزل عندي في البيت عشان البلاعات مسدودة، لو حد يقدر يساعدني يقولي اعمل ايه او اتصل بمين، البيت بيغرق فعلاً، والكهرباء كمان اتقطعت”