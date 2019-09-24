نشوى مصطفى تكشف : ” الراجل ده بيهددني وبيراقبني “

نشرت الفنانة المصرية ” نشوى مصطفى ” منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كشفت من خلاله عن تعرضها للتهديد من قبل أحد الأشخاص المجهولين بالنسبة لها .

ونشرت نشوى صورة لحساب الشخص على ” فيس بوك ” والذي تتلقى منه التهديات .

وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” الراجل ده بيهددني وكتب عنوان بيتي وواضح إنه بيراقبني .. معرفش تبع مين وعملت سكرين شوت لكلامه ” .

وتابعت : ” هنزل حالا أعمل محضر في قسم الشرطة ” .. وذلك لإثبات الواقعة والوصول إليه .