نشوى مصطفى تكشف : ” الراجل ده بيهددني وبيراقبني “

نشرت الفنانة المصرية ” نشوى مصطفى ” منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كشفت من خلاله عن تعرضها للتهديد من قبل أحد الأشخاص المجهولين بالنسبة لها .
ونشرت نشوى صورة لحساب الشخص على ” فيس بوك ” والذي تتلقى منه التهديات .
وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” الراجل ده بيهددني وكتب عنوان بيتي وواضح إنه بيراقبني .. معرفش تبع مين وعملت سكرين شوت لكلامه ” .
وتابعت : ” هنزل حالا أعمل محضر في قسم الشرطة ” .. وذلك لإثبات الواقعة والوصول إليه .
الراجل ده بيهددنى وكتب عنوان بيتى وواضح انه بيراقبنى وحانزل حالاً اعمل محضر فى قسم الشرطة — مااعرفش تبع مين — وعملت سكرين شوت لكلامه
Posted by Nashwa Moustafa on Monday, September 23, 2019