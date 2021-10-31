كشفت الفنانة ” نشوى مصطفى ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تعرض إبنتها للتحرش من جانب أشخاص كانوا يستقلون سيارة نقل أثناء قيادتها لسيارتها .

وتضمن منشور نشوى مصطفى صورة للمتحرشين وهم داخل السيارة نقل وكتبت في تعليقها عليها : ” النهاردة بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهي سايقة على كوبري ناحية الهرم المنصورية وكلمتني وهي مفزوعة ” .

وتابعت : ” قلت لها حاولي تصوريهم وعملو لها إشارات سافلة زي ما هو في الصورة كده — الحمد لله ربنا ستر وبنتي موقعتش من على الكوبري وهي مرعوبة من حجم العربية اللورى اللي بترهبها — حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ” .

وخرجت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأحد ببيان لها كشفت من خلاله ملابسات الواقعة معلنة إلقاء القبض على المتهمين .

وجاء في البيان : ” إن منشورا تم تداوله على الصفحة الشخصية لإحدى المواطنات في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشأن تعرض كريمتها حال قيادتها السيارة الخاصة بها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة للتحرش اللفظي من مستقلي إحدى سيارات النقل ” .

وتابع : ” ولدى تصويرها لهم قام أحدهم بالإشارة بأفعال خادشة للحياء .. بالفحص تم تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة وتبين أنها ملك نجل أحدهم ” .

وأضاف : ” وبمواجهتهم قالوا إنهم حال سيرهم بمكان الواقعة فوجئوا بسيدة تجلس بجوار قائد سيارة أخرى تتعدى عليهم بالسب إثر خلاف حول أولوية المرور وقامت بتصويرهم بهاتفها المحمول وتوعدتهم فقام أحدهم بالإشارة لها بإشارات خادشة للحياء ” .