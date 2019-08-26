نشوى مصطفى تهاجم محمد رمضان : ” طلع مش ذكي “

نشرت الفنانة المصرية ” نشوى مصطفى ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا تهاجم فيه الفنان المصري ” محمد رمضان ” .

وجاء ذلك على إثر حفلته الغنائية الأخيرة والتي أقيمت في الساحل الشمالي وظهر فيها محمد رمضان عاريا .

وكتبت نشوى في تعليقها على ذلك قائلة : ” من فترة كتبت إنه ممثل ذكي .. رجعت في كلامي طلع مش ذكي ” .

وأثارت نشوى بهذا المنشور حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن كانت قد أشادت به منذ فترة قصيرة وتشجعه ودافعت عنه عقب حفل محمد رمضان الأول عندما تعرض لهجوم شرس بسبب ظهوره عاريا .

ويعد هذا الحفل هو الحفل الثاني لمحمد رمضان وأقيم يوم الجمعة الماضي في الساحل الشمالي بحضور 150 ألف شخص .. وضع رمضان شعارا للحفل تحت عنوان ” أقوى حفلة في الساحل ” .