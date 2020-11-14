نشرت الفنانة المصرية ” نشوى مصطفى ” منشورا لها في رسالتها الأولى عقب إعلان شفائها من فيروس كورونا المستجد .

والتي وجهت من خلالها رسالة إلى كل من وقف بجانبها ودعمها ودعا لها خلال فترة مرضها .

فكتبت نشوى مصطفى في منشورها قائلة : ” هو أنا استأهل كل الحب ده .. دعواتكم الطيبة لي هي لطف من الله ورحمات .. في رقبتي دين كبير لكل حد دعا لي بمنتهي الإلحاح إن ربنا يشفيني ” .

وتابعت : ” ربنا سبحانه أنعم عليا بالمرض علشان يعلمني ويخليني أشوف الدنيا من عند باب الخروج وسبحانه أنعم علي بفرصة تانية يارب أقدر أقضي الباقي في شكره وحمده بإخلاص ” .

وأضافت : ” كتر ألف خيركم وربنا ينعم عليكم بالصحة ويرزقكم بفيض من الرحمات اللي ربنا أنعم عليا بيها من خلال قلوبكم المليانة نور .. كتر ألف خيركم وبحبكم في الله الذي احببتموني فيه والحمد لله رب العالمين ” .