نصيحة من عاصي الحلاني إلى إليسا… وهكذا أتى الردّ!

على طريقة مقاطع الأغاني المصريّة، كتب الفنان #عاصي_الحلاني تغريدة وجّهها الى الفنانة #إليسا مباركاً لها بصدور أغنية “إلى كلّ اللي بيحبوني”، عنوان ألبومها المرتقب صدوره في 25 تموز الجاري

وإذ كتب الحلاني تغريدة موجّها نصيحة إلى “ملكة الإحساس”، جاء فيها: “لو مهما قالوا وزادو كلام /

ما يهمكيش كتر الملام / خليكي ماشيه بأحساسك/ وما تطلعيش الا القدام /”

U re such a beautiful person inside out! B7ebak ktir https://t.co/Ja5oC6x4Iq — Elissa (@elissakh) July 17, 2018

المصدر: Annahar.com

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