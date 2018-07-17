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نصيحة من عاصي الحلاني إلى إليسا… وهكذا أتى الردّ!

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على طريقة مقاطع الأغاني المصريّة، كتب الفنان #عاصي_الحلاني تغريدة وجّهها الى الفنانة #إليسا مباركاً لها بصدور أغنية “إلى كلّ اللي بيحبوني”، عنوان ألبومها المرتقب صدوره في 25 تموز الجاري
وإذ كتب الحلاني تغريدة موجّها نصيحة إلى “ملكة الإحساس”، جاء فيها: “لو مهما قالوا وزادو كلام /
ما يهمكيش كتر الملام / خليكي ماشيه بأحساسك/ وما تطلعيش الا القدام /”

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المصدر: Annahar.com

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