حلت الإعلامية اللبنانية ” نضال الأحمدية ” ضيفة في برنامج ” أول مرة ” المذاع على قناة الجديد اللبنانية والتي تحدثت من خلاله عن الاتهامات والانتقادات التي تعرضت لها منذ فترة .

وذلك بسبب نشر مجلة الجرس التي تترأس رئاسة تحريرها لتسريب صوتي تم تسجيله لوالد الفنان ” حسام حبيب ” وهو يتحدث عن نية الأخير من الزواج على زوجته الفنانة ” شيرين ” وتحكمه في أموالها .

فقالت نضال الأحمدية أنها هدفت من هذا التسريب الصوتي حماية شيرين من زوجها ووالده لحبها لها .

وبسؤال مقدم البرنامج لها عن موقف شيرين عبد الوهاب في هذه الأزمة ودفاعها عن زوجها أشارت نضال إلى أن شيرين لم تهاجمها أيضا لأنها تقول الحقيقة .

وأضافت نضال الأحمدية أنه لديها معلومات خطيرة أخرى ولكنها لن تنشرها احتراما للخصوصية ويكفيها أن شيرين عبد الوهاب لديها علم الآن بما كانت ترغب في حمايتها منه .

وأكدت على أنها لم تتواصل مع الفنانة شيرين عبد الوهاب مطلقا بعد أزمة التسريب الصوتي .

وأعربت الإعلامية نضال الأحمدية عن حبها الشديد لشيرين واصفة إياها بأنها علم من أعلام الوطن العربي ويهمها أمرها وأن الأخيرة لديها أفضال كثيرة عليها لا تنساها .