خرجت الإعلامية اللبنانية ” نضال الأحمدية ” بتصريحات جديدة لها حول أزمة التسجيل الصوتي المنسوب لوالد الفنان ” حسام حبيب ” والذي يتحدث من خلاله عن نية نجله في الزواج سرا على الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” واستغلال أموالها في مداخلة لها عبر تطبيق زووم مع الإعلامية ” بسمة وهبة ” في برنامج 90 دقيقة .

حيث دافعت نضال الأحمدية عن نفسها كونها المسئولة عن نشر هذا التسجيل عبر صحيفة ” الجرس ” التي تترأسها وأن ما قاموا به هو تحقيق صحفي استقصائي وشبهته ب ” البابارتزي” وهم المصورون مطاردو المشاهير الذين يلاحقونهم في كل مكان للحصول على صور مميزة وبيعها .

وأكدت الإعلامية اللبنانية على أن شيرين لم تعترض على ما قيل في التسجيل في تعليقها عليه ولم تنفيه ولم تدافع عن السيد ” حسين حبيب ” .. كما أكدت على أن الصوت الموجود بالتسجيل الصوتي هو لوالد حسام حبيب وليس منسوبا له كما يقال والهدف من القيام بذلك هو لتحقيق السبق الصحفي وتقديم مادة يهتم الناس بسماعها .

وأضافت : ” احنا سجلنا شو عم بيقول هذا الرجل وعم بيقدم معلومات وشيرين ردت ما كذبتنا .. هو اللي كذبنا ونحنا ردينا عليه وقولناله لو إنت مش قايل هادا الكلام ارفع دعوى بالمحكمة وبدك تثبت عبر بصمة الصوت المخبرية إنه هيدا مش صوتك ” .

وأشارت نضال الأحمدية إلى أن ما قامت به هو للدفاع عن شيرين متحدثة عن إهانة حسام حبيب لزوجته وهو ما ستثبته في الجولة الثانية على حد قولها .. فقالت : ” هذا الرجل بكل مجالسه بيهين شيرين بعد فيه تسجيلات تانية وبيهين كرامتها وبيهين شرفها .. لما بنسحب كل هيدا الكلام وبنحطه قدام رأي عام لتفهم شيرين شو عم بيصير هذا حق ” .

وتابعت حول عدم تواصلها بشيرين بشكل شخصي لإعلامها بالأمر : ” أنا لا تربطني أي علاقة بشيرين وشيرين براءة من كل الحكاية .. ونحنا صحفيين مش جمعيات خيرية ولا مصلحين ولا جمعية حقوق الإنسان ” .