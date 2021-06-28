اعتبرت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية أن رد الفنانة المصرية شيرين على التسريب المنسوب الى السيد حسين حبيب والد زوجها حسام حبيب أكد على مصداقيتها، حسب تعبيرها.

وظهرت نضال الاحمدية، رئيسة تحرير موقع “الجرس” الذي نشر التسجيل المسرب، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تويتر قالت فيه: “اذا رد شيرين يكذب ما ادعاه حماها والد حسام وللاسف ما دافعت عنه وهذا كان المتوقع لأن نحن عنا معلومات على الاكيد”.

لا أحد يستطيع أن يضرب مصداقيتنا.. شكرًا شيرين https://t.co/zvRyBBAhYq — نضال الأحمدية (@NidalAlAhmadieh) June 28, 2021

وتابعت “كذبت عمها بطريقة غير مباشرة وهذا يكفي للتأكيد على مصداقيتنا يعني من اهل البيت شهد شاهد”.

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الاول) pic.twitter.com/DcfmFWB7H8 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

يذكر ا، شيرين قد خرجت في تسجيل صوتي أكدت فيه أن حياتها ليست في خطر كما روجت بعض الصفحات والمواقع الإخبارية، ونفت بشدة كل الأخبار التي روجت لخلافها مع زوجها حسام حبيب.

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الثاني ) pic.twitter.com/DoOOWlCQ0Z — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

غير ان اللافت في كلام شيرين انها لم تشر بأي شكل من الاشكال الى والده بل تحدثت عن والدته حيث قالت “راجل اخلاقه عاملة كده لازم تكون امه ست عظيمة فحسام انسان عظيم وامه ست عظيمة” ما اعتبره كثيرون على انه تأكيد على وجود خلاف مع والده.