تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة منسوبة للاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية تضمنت إساءة للفنانين اللبنانيين الذي يقومون بالغناء في المملكة العربية السعودية.

وقد تضمنت التغريدة، التي اثارت موجة من الغضب بين المتابعين، صور عدد من الفنانين بينهم نجوى.كرم واحلام مع شتائم والفاظ عنصرية

غير ان نضال الاحمدية نفت صحة هذه التغريدة وكتبت عبر حسابها على تويتر: “أفعى وزعت تغريدة مزورة ترونها مرفقة هنا. للأسف التغريدة سجلت ترند في المملكة دون ان يتبين احد الحقيقة. هذا الكلام أدناه لا يعبر عن قناعاتي والغالبية العظمى تدرك اني شجاعة لا أهاب الزواحف. عليكم ادوس وأكمل الى الأمام.”.

أفعى وزعت تغريدة مزورة ترونها مرفقة هنا. للأسف التغريدة سجلت ترند في المملكة دون ان يتبين احد الحقيقة. هذا الكلام أدناه لا يعبر عن قناعاتي والغالبية العظمى تدرك اني شجاعة لا أهاب الزواحف. عليكم ادوس وأكمل الى الأمام. #نضال_الأحمدية pic.twitter.com/sOeuoIvpeK — نضال الأحمدية (@NidalAlAhmadieh) August 12, 2021

غير ان عددا من المتابعين اتهموا نضال الاحمدية بالتراجع وحذف التغريدة المسيئة وهو ما نفته بشدة حيث ردت على هذه الاتهامات بشتم مطلقيها.

لا ولا بحياتي بحذف شي عندك شك انها شحادة بنت شحادين — نضال الأحمدية (@NidalAlAhmadieh) August 12, 2021

سد نيتك وكون رجال مع اني بشك.. — نضال الأحمدية (@NidalAlAhmadieh) August 12, 2021