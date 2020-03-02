نظارات ياسمين صبري الشمسية تفضح هوية حبيبها؟!

نشرت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ صورة سيلفي لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي خلال رحلتها الى احدى الدول الاوروبية لممارسة رياضة التزلج.

هذه الصورة على الرغم انها قد لا توحي للمتابع بأي شيء غريب للوهلة الاولى الا انها اثارت الجدل بعد ان لاحظ بعض المعلقين ظهور شاب يجلس مع ياسمين في انعكاس زجاجة نظاراتها الشمسية وراحوا يتساءلون ان كان الشاب الذي يجلس معها على الطاولة هو حبيب او صديق حتى ان البعض افاد ان الشاب رجل اعمال مصري وعلى علاقة مع الممثلة المصرية.

وتبقى كل هذه المعلومات ضمن اطار الافتراضات حتى تؤكد ياسمين الامر بنفسها