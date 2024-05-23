قال الفنان عمر الشناوي، حفيد النجم الراحل كمال الشناوي، دائما ما كنت أواجه مشكلة فى بدايتي الفنية بعد ما اتشهرت، وأن هناك من يضعنى فى مقارنة بسبب جدى الفنان كمال الشناوى ويتم مقارنتى به، وهى بالطبع مقارنة ظالمة، لأنى فى بدايتى والنجم الراحل فنان كبير وله تاريخ مشرف، وانا اجتهد وأتمنى أن أسير على خطاه.

عمر الشناوي يتحدث عن جده كمال الشناوي

وأضاف عمر الشناوى، خلال حلوله ضيفا ببرنامج “واحد من الناس” مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثي، المذاع على قناة الحياة، كنت بحب جدى كمال الشناوى جدا ومن أعماله التى أحبها “الكرنك” و”هند والدكتور نعمان” و”الإرهاب والكباب”، وهناك من يقول انه أشبه من ناحية الصوت، وانا أتمنى أن أكون راضيا وهذه الصفة التى كانت معه حتى وفاته.

وتابع، عمرى ما قلت للفنان كمال الشناوى انا عايز أمثل، ووالدى كان يتمنى أن يكون ممثلا وعندما قال لجدى قام باختباره فى مشهد وقال له :”مش هتنفع تكون ممثل”، وكنت أذهب مع جدى كثيرا أثناء التصوير وأخذت خبرة.

وأشار إلى أن الصدفة لعبت دور فى حياتى فلم أكن أريد أن أكون ممثلا، وذهبت مع صديق فى ورش العمل والتمثيل وعجبتنى جدا، واستكملت التجربة حتى تم اختيارى كممثل عمر الشناوى ولم يعرف أحد اننى حفيد كمال الشناوى، لافتا إلى أنه لو تم عمل عن كمال الشناوى ممكن أن يقوم به الفنان أياد نصار، وباسم الخياط وهم الأقرب لتقديم شخصيته.

إياد نصار وباسل خياط

وردا على سؤال حول الشخصيات الفنية التي تصلح للعب دور جده في الأعمال الفنية، رشح الشناوي الفنانين إياد نصار وباسل خياط، وقال إنهما الأقرب له لتقديم شخصية جده الراحل من وجهة نظره.

وكانت آخر أعمال الفنان عمر الشناوي هي دوره في مسلسل “الحشاشين”، الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق، وأشاد به العديد من النقاد والمتخصصين.

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