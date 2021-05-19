أعلنت عارضة الأزياء البريطانية نعومي كامبل عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، إنجابها مولودتها الأولى في سن الخمسين من عمرها.

ونشرت كامبل صورة لها مع طفلتها معلقةً بقولها: “لقد اختارتني نعمة صغيرة وجميلة لأكون والدتها، لذلك يشرّفني أن أحظى بهذه الروح اللطيفة في حياتي. لا توجد كلمات تعبّر عن هذا الرابط القوي الذي أتشاركه اليوم مع ملاكي. لا يوجد أعظم من هذا الحب!”.

وحظيت الصورة التي وضعت فيها كامبل قدمي ابنتها على كف يدها، بنحو مليون إعجاب، وآلاف التعليقات التي انهالت عليها بالتهاني من معجبيها وزملائها، على رأسهم الممثلة وعارضة الأزياء أميركية زوي سالدانا التي كتبت: “يا إلهي مبروك! يا لها من نعمة!”.

يُذكر أنّ نعومي كامبل لم تقابل أبدًا والدها الذي تخلى عن والدتها عندما كانت حاملاً في شهرها الرابع ولم تذكر اسمه في شهادة ميلادها، وفقًا لرغبات أمها.