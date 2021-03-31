نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة للفنان السوري سامو زين. وأرفقتها بصورة أخرى لشابة جميلة أشارت إلى أنها ابنته نغم. وعلقت عليها: “صورة نغم ابنة الفنان سامو زين. ماشاء الله عروس ما يبين عليه”.

وتفاعل معها الكثيرون حيث لفتت الفتاة الأنظار بجاذبيتها. ويشار إلى أن زين واسمه الحقيقي أسامة محمد زين الأبرص، تزوج من امرأة انكليزية بعدما دعمته أثناء متابعة دراسته في بريطانيا وأنجب منها ابنته الوحيدة قبل الانفصال.

وفي العام 2016 تزوج الإعلامية دينا صالح وأنجبا في العام التالي ابنهما محمد. ويشار إلى أ نه عمل أولاً كمهندس صوت قبل أن ينتقل إلى الغناء. وحمل ألبومه الأول عنوان “ميلي يا حلوة”. كما أصدر في وقت لاحق ألبوماً ثانياً عنوانه “أنا ليك”.

وفي أوقات لاحقة أصدر ” قربي ليا” في العام 2004 و”معاك” في 2005 و”عارف إيه” في 2007 و”ليك وحدك” في العام 2008 و”دايماً” في العام 2010 و”الورد الأحمر” في العام 2012 و”زي أي اتنين” في العام 2014.