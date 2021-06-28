أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان ” هاني شاكر ” بيانا رسميا لها أعلنت من خلاله عن منع التعامل مع 5 من مطربي المهرجانات .

وأتى حمو بيكا في مقدمة هذه الأسماء ومعه كلا من : نور التوت ومسلم وعنبة وأحمد موزة .. ويسري هذا القرار لحين قيامهم بتصحيح أوضاعهم في النقابة واجتياز الاختبارات الخاصة بها .

وجاء في البيان : ” قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع كل من : حمو بيكا ونور التوت ومسلم وعنبة وأحمد موزة ” .

وتابع : ” ويمنع كل من ليس عضو بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاحتبارات ” .