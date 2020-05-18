تعرضت الفنانة المصرية الشابة “ملك قورة” لوعكة صحية شديدة نُقلت علي إثرها إلى أحد المستشفيات، الأمر الذي تسبب في قلق عائلتها وجمهورها ومحبيها

ولكن كشفت والدة ملك قورة الفنانة “عبير منير”، في تصريح صحفي عن تفاصيل الوضع الصحي لابنتها، حيث أوضحت إنها تعرضت قبل عدة أيام لألم شديد في المعدة وتم استدعاء الطبيب في المنزل لفحصها والوقوف على سبب هذا التعب المفاجئ .

وأوضحت منير أن الطبيب قام بعلاجها ومتابعة حالتها الصحية لفترة زمنية قصيرة، ثم أثبتت الفحوصات والتحاليل الطبية وجود حصوة في الكلى، إلا أن الألم عاودها بشدة في الساعات الآخيرة، مما دفع الطبيب الخاص بها أن يتخذ إجراءات نقلها فورا إلى المستشفى لإجراء عملية عاجلة، وتم تأهيلها لغرفة العمليات وأجرت عملية بالمنظار.

واختتمت والدة الفنانة ملك قورة حديثها، مشيرة إلي أن ابنتها ستظل تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة على أن تعود للمنزل خلال الساعات المقبلة، مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

يُذكر أن الفنانة ملك قورة تشارك في الموسم الرمضانى الحالي 2020، من خلال مسلسل “جمع سالم” مع الفنانة زينة والفنانة دلال عبد العزيز، ريم البارودي، محمد علاء، محمد عادل،سلوي خطاب، محمد شاهين وعدد آخر من الفنانين، ويناقش المسلسل في إطار درامي قضية التبّني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتورة القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.